В Днепре неизвестные избили и похитили человека, полиция объявила план 'Перехват'

В Днепре в пятницу, 26 ноября, неизвестные затолкали в автомобиль мужчину и вывезли его в неизвестном направлении. Предварительно, перед этим человек был избит.

Группу вероятных похитителей разыскивают правоохранители, в городе ввели план "Перехват". Камеры Ситуационного центра Днепра зафиксировали момент похищения, передает "Днепр Оперативный" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Видео дня

Как отмечается инцидент произошел среди белого дня на улице Курчатова, в районе местного автовокзала. На видео показано, как группа из троих человек под руки ведет еще одного мужчину. Судя по кадрам, он был избит.

Неизвестные подвели его под авто, затолкали в машину и сели в нее сами. После этого машина уехала в неизвестном направлении.

Позже появилось видео, на которых запечатлены лица всех мужчин.

Как пишет издание, автомобиль был обнаружен на заправке БРСМ на улице Павлова. В деталях происшествия разбираются правоохранители.

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