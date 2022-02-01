В Днепре нашли более сотни "закладок" у водителя Mercedes, согласившегося помочь копам. Фото
Патрульные полицейские в Днепре обнаружили в салоне Mercedes 129 закладок с, предположительно, наркотиками. Водителя автомобиля и его пассажиров просто попросили стать свидетелями для оформления протокола на другого автовладельца.
Правоохранителям показалось подозрительным их поведение. Об этом сообщается на Facebook-странице Патрульной полиции Днепропетровской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Отмечается, что водитель Mercedes, а также его пассажиры – мужчина и женщина – заметно начали нервничать. Патрульные увидели в салоне подозрительную коробку.
Водитель сам открыл ее и показал содержимое. Внутри оказалось множество свертков, перемотанных изолентой.
Затем у пассажиров также нашлись слип-пакеты с веществом, похожим на наркотики.
В итоге правоохранители обнаружили 129 таких слип-пакетов – 105 в машине, 19 в коробке и 5 у пассажира.
Всех троих задержали.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве полицейские задержали двух человек, которые продавали наркотики через мессенджеры. У них тогда изъяли более 6 кг разного вещества.