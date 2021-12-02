В Днепре мужчина обстрелял авто возлюбленной и пытался сбежать: его задержали силой. Фото

В Днепре 35-летний мужчина расстрелял автомобиль женщины, с которой состоит в отношениях. Также он кинул камень на лобовое стекло и скрылся с места происшествия.

Об этом сообщает "Днепр оперативный" со ссылкой на собственные источники. 34-летняя женщина сообщила в полицию о том, что ее любимый мужчина в состоянии агрессии угрожал физической расправой, расстрелял ее автомобиль Toyota Camry и разбил камнем стекло (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Спустя некоторое время полицейские обнаружили автомобиль Peugeot, в котором на пассажирском сиденье сидел виновник ЧП. Мужчина был пьян, ругался матом и вел себя неадекватно.

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Недалеко от машины был найден травматический пистолет "Форт-12", из которого он и расстрелял авто женщины.

Полицейские задержали мужчину с применением физической силы, надели наручники и доставили в отделение полиции.

Решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева пьяный сотрудник автомойки поехал кататься на автомобиле Tesla, который оставил клиент на территории заведения. Мужчина не справился с управлением и попал в аварию.

Прибор Драгер обнаружил 2,36 промилле алкоголя в крови мужчины. Свои действия он объяснил тем, что просто захотел покататься. Злоумышленнику сообщили о подозрении в угоне, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее украинец взял огромный кредит на чужое имя и купил на эти деньги автомобиль. Теперь ему грозит до трех лет тюрьмы.