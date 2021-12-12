В Днепре горел Opel с автоматом в багажнике: подозреваемого в покушении на убийство уже задержали

В Днепре правоохранители задержали мужчину, которого заподозрили в покушении на убийство. Задержание произошло в рамках расследования инцидента с поджогом автомобиля Opel на проспекте Дмитрия Яворницкого, который произошел 8 декабря.

Об этом в воскресенье, 12 декабря, сообщило издание "Информатор" с ссылкой на собственные источники. По информации собеседников журналистов, в полиции открыли уголовное производство по статье "Подготовка к убийству" (части 1 статьи 14, части 1 статьи 115).

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В машине задержанного правоохранители обнаружили такие же патроны, как и в сгоревшем авто Opel. Речь идет про почти сто патронов калибра 5,45 мм. В его транспортном средстве также нашли стартовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами.

Правоохранительные органы региона выясняют все детали происшедшего. Также они выясняют, был ли кто-то еще причастен к инциденту.

Напомним: сгоревший Opel стоял возле офиса политика Юрия Симонова около недели. Примерно в девять утра 8 декабря очевидцы услышали несколько одиночных выстрелов, которые раздавались из багажника авто. Вскоре оно загорелось, и в этот момент раздалась еще очередь выстрелов.

Симонов является лидером партии "Удар Виталия Кличко" в Днепропетровской области. Его избрание сопровождалось в подконтрольных городской власти СМИ оскорбительной критикой. Погибших и пострадавших вследствие инцидента нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре во дворе многоэтажного дома взорвался автомобиль Subaru. Во время взрыва 36-летний водитель был внутри машины, но сильно не пострадал.