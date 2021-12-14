В Харькове произошло ДТП с участием полиции: очевидцы заявили, что копы гнали под 120 км/ч. Видео

В Харькове произошло ДТП с участием полицейских. Очевидцы утверждают, что правоохранители ехали на скорости около 120 км/ч через перекресток на красный свет, используя только синие проблесковые маячки без звукового сигнала.

Видео после происшествия опубликовал Telegram-канал "ХС Харьков". В сообщении говорится, что копы якобы пытались решить вопрос с деньгами, а затем составили протокол на правоохранителя, который не был за рулем (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Столкновение произошло между двумя автомобилями. По словам автора видео, машина полиции двигалась на скорости около 120 км/ч, а второе авто только тронулось и пересекало перекресток.

При этом утверждается, что использовались только синие проблесковые маячки без звукового сигнала.

"Ударили и скрылись с места ДТП, вернулись только через 10 минут. Вышли с машины и просили решить на месте (пытались дать деньги). Услышав ответ, что нужно составлять протокол – позвонили начальству. Составили на какого-то левого копа (не того, который был за рулем)", – сказано в сообщении.

Отметим, что за первые десять месяцев 2021 года (январь-октябрь) в Украине произошло 154 480 ДТП, в которых погибли 2 592 человека и 24 905 были травмированы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в сентябре случилось ДТП с участием полицейского автомобиля. Тогда обошлось без пострадавших.