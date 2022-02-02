В Днепре авто на скорости влетело в фуру: два человека погибли, есть пострадавший. Видео момента аварии

Во вторник, 2 февраля, в Днепре автомобиль Chery Tiggo, нарушив ПДД, на скорости въехал в грузовик. В результате столкновения погибли водитель легковушки и один из ее пассажиров.

Авария произошла около 04:00 на перекрестке улицы Василия Сухомлинского и проспекта Слобожанского. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в области, а в сети опубликовали видео момента ЧП (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что 37-летний мужчина за рулем Chery Tiggo на красный сигнал светофора выехал на перекресток с улицы. Легковушка мигом влетела в полуприцеп Kogel фуры Renault Premium. Последняя двигалась на "зеленый".

Видео дня

Удар был сильный, переднюю часть легковушки буквально стесало. Ее водитель и пассажир впереди скончались на месте аварии.

Еще один мужчина 37 лет, сидевший на заднем сиденье автомобиля, травмировался и был госпитализирован. 42-летний водитель грузового авто в ДТП не пострадал.

На месте происшествия работали правоохранители и спасатели. Последние с помощью буксировочного троса вытащили поврежденный автомобиль из-под прицепа фуры и деблокировали тела погибших.

Также бойцы ГСЧС отключили аккумуляторные батареи из обоих транспортных средств, чтобы предотвратить их возгорание, информирует в Facebook пресс-служба ведомства в Днепропетровской области.

Полиция зарегистрировала производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 января в Днепре авто Volkswagen на скорости влетело в дерево и вспыхнуло. В аварии пострадали водитель и пассажирка.