В Днепре 19-летний парень забил до смерти отца: выяснились детали трагедии

В Днепре 19-летний парень избил до смерти своего отца. Причина конфликта неизвестна, однако до этого мужчины всю ночь распивали алкоголь.

Об этом сообщает "Днепр Оперативный". По информации издания, о случившемся в полицию сообщила жена погибшего, которая во время драки находилась в соседней комнате.

"Около 8-ми утра она услышала крики и ссору между отцом и сыном, а затем звуки драки. Спустя 10 минут все стихло. Женщина не сразу вышла посмотреть, что случилось, так как была напугана конфликтом", – сказано в материале.

Отмечается, что свидетельница инцидента перетащила тело погибшего из кухни в коридор и только через полчаса вызвала полицию. При этом подросток, находившийся все это время в квартире, оделся и ушел в неизвестном направлении.

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Медики, прибывшие на место, пытались реанимировать мужчину, однако безуспешно. Согласно предварительным данным, он скончался еще до приезда правоохранителей. После этого женщина позвонила сыну погибшего и договорилась о встрече возле подъезда. Там подозреваемого и задержали полицейские.

Как сообщал OBOZREVATEL, В Житомирской области сын убил отца, а затем пытался сбежать. Но в итоге чуть не покалечил собственных дочерей. Причиной трагедии могла стать зависть между членами семьи, а соседи говорят, что оба мужчины отличались агрессией, особенно будучи пьяными.

Кроме того, на Харьковщине 16 декабря был задержан 26-летний мужчина, которого подозревают в убийстве водителя автобуса. Ему уже объявили подозрение.