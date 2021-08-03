Под Житомиром сын убил отца и попал в ДТП с маленькими дочерями: подробности трагедии

В Житомирской области сын убил отца, а затем пытался сбежать. Но в итоге чуть не покалечил собственных дочерей. Причиной трагедии могла стать зависть между членами семьи, а соседи говорят, что оба мужчины отличались агрессией, особенно в состоянии алкогольного опьянения.

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Село Троянов находится недалеко от Житомира. Трагедия там произошла 30 июля: 27-летний Николай, старший сын, жестоко расправился со своим 49-летним отцом Василием. Тело убитого обнаружил средний сын в огороде за сараем.

Утром того же дня девочки 7 и 8 лет прибежали к своему дяди и сообщили, что папа попал в аварию. Он был пьян, но усадил детей в старые "Жигули" и врезался в столб, проехав не более 100 метров.

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Девочки получили ушибы, но смогли сами выбраться из авто. Когда их дядя пришел в дом к Николаю, то застал и разбитую машину, и пьяного брата, но отца нигде не было.

Дети сказали, что дедушка спит за сараем. Но оказалось, что Василий уже был мертв. Полиция прибыла на место трагедии и выяснила, что за убийством стоит именно Николай.

По словам местных жителей, семья ничем особенным не отличалась. Там воспитывали трех сыновей. Младший сейчас в армии, у среднего есть своя семья и он живет отдельно. А вот старший сын Николай развелся с женой, с которой воспитывает двух дочерей. Бывшая супруга оставила детей погостить у отца и деда, а сама уехала по делам.

"Бывшая жена подозреваемого привезла девочек по просьбе бабушки погостить. В ту ночь она была на работе, у нее суточное дежурство. Отец и сын с вечера выпивали, потом у них возник конфликт, они подрались. В результате отец получил смертельные травмы.

Сын пытался скрыть убийство, вытащил отца в огород. А затем посадил детей в машину и попытался скрыться, но въехал в столб", – рассказали в полиции Житомирской области.

По словам односельчан, скандалы и ссоры в семье возникали не редко. И якобы на этот раз Николай припомнил отцу, что тот помог брату купить автомобиль.

"Погибший Василий отличался агрессивным нравом. Он, когда выпьет, как с ума сходит. Жестоко бил свою жену, доставалось и трем детям. Правда, сами парни выросли нормальными. Средний вообще спокойный, воспитанный, младший тоже. У старшего характер пошел в отца, он тоже как выпьет, то у него разум мутнеет. Говорят, что они вместе выпивали и поссорились", – рассказала одна из местных жительниц.

Также отмечают, что в семье трудились все, даже держали двух коней.

Полиция задержала старшего сына погибшего и открыла производство по ст. 115 УК Украины – умышленное убийство. Если вина будет доказана, то Николаю грозит до 15 лет лишения свободы.