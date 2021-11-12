В больнице Днепра мужчина вколол себе препарат от вшей и чуть не умер. Фото

В Днепре в поликлинике №4 на улице Ломаной мужчина вколол себе препарат от вшей "неостоматаз", предназначенный для животных и чуть не умер. Все произошло в туалете медицинского учреждения.

После инъекции у него началась наркотическая передозировка, судороги и пошла пена изо рта, сообщает местный Telegram-канал "Днепр Сейчас" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Мужчина потерял сознание после инъекции. Ему сразу оказали помощь медики. Они также вызвали на место происшествия сотрудников полиции. Правоохранители нашли шприц и ампулу от препарата, которые лежали на полу.

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Пострадавшего госпитализировали в отделение токсикологии. Сейчас полицейские пытаются установить его личность.

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