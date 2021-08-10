Счет шел на секунды: всплыли новые подробности гибели 9-летнего мальчика в аквапарке Днепра

Очевидцы рассказали подробности гибели 9-летнего мальчика в аквапарке Happy Day в Днепре. Трагедия произошла на глазах у десятков людей.

Как отметила в комментарии изданию "Наше місто" днепрянка Инесса, сразу было понятно, что ребенок особенный, с проблемами со здоровьем. К тому же он не умел плавать.

"С ним был его дядя или знакомый матери, и он запрещал ему лезть в воду (так как это было возле взрослого бассейна). Потом появилась мама этого малыша, которая точно также запрещала лезть в воду. Но это же ребенок! Видно было, что ему очень хотелось. Почему они не были с ним возле детского бассейна, я не знаю", – подчеркнула она.

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По словам женщины, пока взрослые отлучились на несколько минут, мальчик прыгнул в воду и буквально в течение 40 секунд всплыл спиной кверху. Инструктор аквапарка прыгнул в воду и вытащил его. Ребенок уже был с синим лицом.

"Потом люди рядом начали делать сердечно-легочную реанимацию и вызвали скорую. Это длилось минут 15, пока приехала скорая. На протяжении этого времени пульса у него не было. Минут 40 длилась реанимация, но мальчика спасти не удалось", – сказала Инесса.

Она предполагает, что, скорее всего, ребенок ударился головой или сломал шейный отдел позвоночника, так как он умер моментально.

Прокомментировал ситуацию и генеральный директор КП "Днепропетровский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Радий Шевченко.

"В единую диспетчерскую нашего центра поступил звонок из аквапарка, что ребенка достали из воды. Он не дышит, нет сердцебиения. Время его нахождения в воде неизвестно", – заявил он сайту "Вiдкритий".

По словам Шевченко, было направлено сразу две бригады экстренной помощи – обычная и реанимационная. Они прибыли на место в течение 7 минут и сразу же начали сердечную и легочную реанимацию.

"На протяжении 40 минут они пытались реанимировать ребенка, но, к сожалению, безуспешно. Была констатирована биологическая смерть", – добавил он.

Специалист констатировал, что в Украине очень мало людей, которые могут оказать грамотную первую помощь пострадавшим до приезда бригады скорой помощи. Хотя летом это крайне актуальный навык при спасении утонувших. В таких случаях счет идет даже не на минуты, а на секунды.

Как сообщал OBOZREVATEL, в социальных сетях пишут, что мальчикприехал в аквапарк вместе с мамой и папой. Родители якобы были в состоянии алкогольного опьянения, когда произошла трагедия.

В Единый реестр досудебных расследований внесли производство по ст.115 "несчастный случай" Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства выясняет полиция.

Ранее в Днепре в аквапарке Happy Day ребенку разбили голову на водной горке. Происшествие случилось, когда мальчик на соседней горке перелез через ограду, проигнорировав правила безопасности, а пострадавший Тимофей как раз съезжал в воду.