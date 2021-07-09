В Днепре в аквапарке ребенку разбили голову: скорая ехала 40 мин. Фото и видео

В Днепре в аквапарке Happy Day на Набережной Победы 9-летнему ребенку разбили голову на водной горке. Происшествие случилось, когда мальчик на соседней горке перелез через ограду, проигнорировав правила безопасности, а пострадавший Тимофей как раз съезжал в воду.

Скорая ехала на вызов 40 минут. Мама ребенка обвинила администрацию аквапарка в случившемся, однако там заявили, что женщина пытается переложить ответственность и предоставили видео ЧП (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По словам Анастасии Кулаковой, в аквапарке плохая техника безопасности, а инструкторы не профессиональны. Женщина заявила, что деньги за входной билет ей вернули только после требования с криками, а вместо компенсации за ущерб предложили "следить за своим сыном".

Видео дня

"Так я и следила. И я сразу увидела залитое кровью лицо Тимоши. Вывела его из бассейна. Требовала немедленно оказать ему помощь. Администратор растерянно, но быстро повела его к медпункту. Да, повела, с разбитой головой и подозрением на ЧМТ. "Скорая" ехала почти 40 минут. Тимофея рвало на пол медпункта", – написала Кулакова.

Мальчика после инцидента госпитализировали в отделение нейрохирургии с сотрясением мозга, ушибом ключицы и раной на голове.

Администрация аквапарка на странице в Facebook дала комментарий по поводу ЧП, которое произошло "из-за несоблюдения детьми правил техники безопасности". Там заявили, что обоим детям была сразу предоставлена медицинская помощь, а маме Тимофея вернули стоимость входных билетов и предложили оплатить лечение.

"Как видно на видео, Анастасии не было рядом с Тимофеем в момент события, она не видела, как все произошло, и не имеет возможности оценить, можно ли было избежать травмирования Тимофея. На видео четко видно, что администрацией аквапарка предприняты все меры, чтобы избежать подобных ситуаций, установлены дополнительные заборчики, которые ограничивают детей, но, понятно, если ребенок хочет перелезть – никакой забор ему не помеха", – говорится в сообщении администрации Happy Day.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Тернополе 3-летняя девочка утонула в бассейне аквапарка на территории гостинично-развлекательного комплекса. Запустить сердце и вернуть ребенка к жизни удалось хирургу и анестезиологу, которые отдыхали в этом центре и случайно оказались рядом.