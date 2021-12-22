СБУ задержала в Днепре фейкового "президента Украины", который планировал свержение власти. Фото

Юрий Сергиенко
Происшествия
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СБУ задержала в Днепре фейкового 'президента Украины', который планировал свержение власти. Фото

В Днепре задержали мужчину, который возглавлял антигосударственную организацию "народовластия". Единомышленники избрали его "президентом" Украины.

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины. Отмечается, что злоумышленник считал действующие органы власти нелегитимными и предлагал заменить их, не исключая и насильственной смены власти (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Задержанный.
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По данным спецслужбы, мужчина объединял единомышленников во "всеукраинский национальный конгресс". Вместе с ними он формировал теневое правительство.

На первом собрании злоумышленник добился, чтобы его избрали "президентом Украины". Также были назначены "глава верховной рады", "премьер-министр", руководители силовых ведомств. Действующие органы власти собрание назвало "террористическими структурами".

Фейковое распоряжение.

Также мужчина пытался заручиться поддержкой ветеранов АТО, ООС и действующих военнослужащих ВСУ.

Во время обысков у него нашли:

  • печати и бланки псевдообразований;

  • компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности;

  • фейковые распоряжения самопровозглашенных органов власти и "дипломатические паспорта".

Во время обысков изъяли печати.

Злоумышленнику объявили подозрение по статье 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя, или захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 ноября СБУ объявила о разоблачении преступной сети, которая под антивакцинаторскими лозунгами продвигала антиукраинские настроения и призывала к насильственному изменению конституционного строя в государстве. Курировали сеть из Российской Федерации, а возглавлял ее львовский противник вакцинации против коронавируса Остап Стахив.

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