СБУ задержала в Днепре фейкового 'президента Украины', который планировал свержение власти. Фото

В Днепре задержали мужчину, который возглавлял антигосударственную организацию "народовластия". Единомышленники избрали его "президентом" Украины.

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины. Отмечается, что злоумышленник считал действующие органы власти нелегитимными и предлагал заменить их, не исключая и насильственной смены власти (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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По данным спецслужбы, мужчина объединял единомышленников во "всеукраинский национальный конгресс". Вместе с ними он формировал теневое правительство.

На первом собрании злоумышленник добился, чтобы его избрали "президентом Украины". Также были назначены "глава верховной рады", "премьер-министр", руководители силовых ведомств. Действующие органы власти собрание назвало "террористическими структурами".

Также мужчина пытался заручиться поддержкой ветеранов АТО, ООС и действующих военнослужащих ВСУ.

Во время обысков у него нашли:

печати и бланки псевдообразований;

компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности;

фейковые распоряжения самопровозглашенных органов власти и "дипломатические паспорта".

Злоумышленнику объявили подозрение по статье 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя, или захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 ноября СБУ объявила о разоблачении преступной сети, которая под антивакцинаторскими лозунгами продвигала антиукраинские настроения и призывала к насильственному изменению конституционного строя в государстве. Курировали сеть из Российской Федерации, а возглавлял ее львовский противник вакцинации против коронавируса Остап Стахив.