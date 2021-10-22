Расстрелял людей и похитил элитное авто: подозреваемого в преступлении задержали по горячим следам. Фото

В четверг, 21 октября, на Днепропетровщине неизвестный мужчина во время конфликта ранил из пистолета двух мужчин в BMW X-5, после чего похитил их авто. Уже на следующее утро по горячим следам злоумышленника задержали в Каменском.

Для этого в области вводили специальную полицейскую операцию. Инцидент произошел в пгт Куриловка Петриковского района, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По данным правоохранителей, около полудня в четверг между тремя мужчинами возник конфликт. В какой-то момент нападающий достал травматический пистолет и выстрелил в водителя и пассажира BMW X-5.

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После ранения людей злоумышленник завладел их элитным автомобилем и скрылся с места преступления. Пострадавшие мужчины попали в больницу.

Полицейские во время спецоперации нашли похищенное авто в селе Елизаветовка, что в 10 километрах от места ЧП.

В рамках оперативных мероприятий была установлена личность подозреваемого – 38-летний житель г. Каменское. Там его и задержали утром 22 октября.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство двух лиц) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о вручении злоумышленнику сообщения о подозрении.

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