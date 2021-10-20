Под Одессой молодчики обстреляли из пистолетов окна общежития, их задержали. Фото

В городе Черноморск (Одесская область) группа молодых людей открыла стрельбу по окнам жилого дома. Их задержали по горячим следам.

Об инциденте сообщили на Facebook-странице КУ "Муниципальная стража" Черноморска. Он случился ночью 20 октября у дома №4 в переулке Школьном. Там расположено общежитие.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. О самой стрельбе сообщили местные жители. Причастных удалось найти благодаря системе видеонаблюдения "Безопасный город", рассказали в "Муниципальной страже".

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Молодых людей было пятеро. Правоохранители, прибывшие на место, изъяли у них оружие. Речь идет о двух пистолетах, которые, вероятно, были пневматическими.

Дальнейшее расследование ведется Черноморским отделом полиции.

Ранее в Дарницком районе Киева пьяный мужчина открыл стрельбу из пистолета. Инцидент произошел из-за того, что хулигану сделали замечание том, что он пил алкоголь в общественном месте. Разрешения на ношение оружия у злоумышленника не было.

А в Голосеевском районе в результате стрельбы был ранен сотрудник правоохранительных органов. В столице было введено спецоперацию, после которой стрелка задержали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновицкой области мужчина устроил стрельбу в туристическом комплексе "Мигово" во время спора с одним из сотрудников заведения. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.