Под Днепром авто сбило четырех пешеходов: мать с ребенком погибли. Фото

В городе Каменское, что под Днепром, автомобиль сбил четверых человек на пешеходном переходе. От полученных травм скончались двое из них – женщина с сыном.

Об этом сообщается на Facebook-странице полиции Днепропетровской области. Трагедия произошла 26 ноября около 17:20 напротив гостиницы "Родина", что на улице Сичеславский шлях (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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По данным правоохранителей автомобиль "ЗАЗ 1102", за рулем которого был мужчина 1971 года рождения, сбил сразу четырех человек на пешеходном переходе.

От полученных травм 35-летняя женщина умерла на месте, а ее трехлетний – в больнице. Также госпитализированы еще два человека – девятилетняя девочка и 65-летняя женщина.

Собеседник OBOZREVATEL в правоохранительных органах предполагает, что по факту это ДТП может быть квалифицировано по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, которое повлекло гибель нескольких лиц) УКУ. Таким образом, виновнику может грозить от 5 до 10 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Отметим, что за первые десять месяцев 2021 года (январь-октябрь) в Украине произошло 154 480 ДТП, в которых погибли 2 592 человека и 24 905 были травмированы.

Только за октябрь произошло 16 599 аварий (340 погибших и 2 615 пострадавших).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове вечером 25 ноября столкнулись три легковых автомобиля и два грузовика. Один из них раздавил автомобиль службы такси. Погибли три человека – двое взрослых и трехлетняя девочка.