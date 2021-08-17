Не в Турции: экс-начальник полиции Днепропетровщины умер в развлекательном комплексе – СМИ

Бывший начальник главного управления Национальной полиции Днепропетровской области Виталий Глуховеря умер на территории развлекательного комплекса "Бартоломео". Ранее в СМИ появилась информация, что смерть наступила во время отдыха в Турции.

Новые данные обнародовал Telegram-канал "Ху***й Днепр". Указанный РК расположен в Днепре на Набережной Победы.

В сообщении отмечается, что смерть наступила внезапно, а признаков насилия не обнаружено.

Также сказано, что сведения поступили в Днепровское райуправление ГУ НП в Днепропетровской области 17 августа в 10:14.

"17 августа поступил рапорт от следователя… о том, что по адресу Набережная Победы 9б на территории РК "Бартоломео" внезапно умер Глуховеря Виталий Андреевич", – отмечается в сообщении.

По некоторым данным, у него оторвался тромб. Также есть сведения, что у мужчины были проблемы с сердцем.

Как сообщал OBOZREVATEL, о смерти Глуховери стало известно 17 августа. Данные о том, что умерший является Виталием Глуховерей подтвердил бывший заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.