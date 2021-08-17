В Турции во время отдыха умер экс-начальник полиции Днепропетровской области Глуховеря – СМИ

В Турции во время отдыха умер экс-глава полиции Днепропетровской области генерал Виталий Глуховеря. С 1998 по 2003 годы он руководил милицией Днепропетровщины.

Как сообщил Telegram-канал Днепр областной, у него оторвался тромб. Смерть наступила рано утром во вторник, 17 августа на одном из курортов.

Других подробностей смерти Глуховери канал не сообщил. Также нет данных, с кем он отдыхал в Турции. На его странице в Facebook нет никакой информации о его смерти.

У него остались жена и трое детей: два сына и дочь.

Виталий Глуховеря – юрист, генерал полиции III ранга, кандидат наук. С 1998 пять лет возглавлял Днепропетровскую областную милицию. В марте 2014 года перешел на должность начальника руководителя Днепропетровского городского управления ГУ МВД Украины в Днепропетровской области.

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С 5 ноября 2015 до 2017 годов стал преподавать и занял позицию ректора Днепропетровского университета внутренних дел, после чего был назначен начальником ГУНП в Днепропетровской области.

В 2019-2021 годах служил проректором Днепропетровского государственного университета внутренних дел.

В 2019-м году Глуховеря попал в скандал, который вызвал бурю негодования в сети и после которого президент потребовал уволить Глуховерю с занимаемой должности. Речь идет о задержании водителя генерала, который, как утверждали в полиции, нарушил ПДД. Тот, после остановки его патрульными, попросил набрать кого-то, после чего на место прибыл автобус с бойцами КОРДА, которые скрутили полицейских и доставили в кабинет к Глуховери.

После того, как разразился скандал, генералу пришлось написать заявление на увольнение с занимаемой должности. Позже ему объявили подозрение. Глуховерю подозревали в превышении полномочий и незаконном задержании патрульных. Однако дело в суд так и не попало.

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