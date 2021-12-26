"Нажрался, так сиди и не гавкай": в Днепре подрались пассажиры автобуса. Видео

В Днепре между пассажирами автобуса произошла драка. Один из них толкнул другого на пол в проходе транспорта, мужчины размахивали ногами и выкрикивали оскорбления.

Соответствующее видео появилось в Telegram "Телеграф". На кадрах видно, что другие пассажиры возмутились поведением пассажиров, однако разнимать потасовку никто не взялся (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Судя по ролику, между ними по неизвестной причине начался спор, мужчины, вероятно, не трезвые, начали толкаться, после чего один свалил другого.

"Нажрался, так сиди спокойно, б***ь, и не лай! Выйди отсюда!" – кричал пассажир.

Видео дня

Напомним, в Черноморске в Одесской области женщины устроили драку в кинотеатре "Нептун" прямо во время фильма. Сотрудники заведения разняли зрительниц и отметили, что предварительно одна из них была нетрезвой.

На ролике, снявшем на телефон случайный очевидец, видно, что женщины схватили друг друга за руки и одежду и "таскались" между креслами. Одна из них облила другую какой-то жидкостью из бутылки. Через некоторое время между нарушительницами стали мужчины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ирпене под Киевом в частном детском садике подрались директор и воспитательница. Все происходило в присутствии малышей. Конфликт между женщинами возник из-за денег.