На трассе Днепр – Запорожье произошло масштабное ДТП: есть погибший, пострадали дети. Фото и видео

Вечером 29 июля два легковых транспортных средства, грузовые микроавтобус и автомобиль столкнулись на трассе в Днепровском районе Днепра. В результате аварии погиб один из водителей, еще четыре человека пострадали, в том числе двое детей.

Масштабная автотроща произошла примерно в 19:40 на 451 километре автодороги Н08 Борисполь – Днепр – Запорожье. Об этом информирует управление Государственной службы чрезвычайных ситуаций в регионе (чтобы посмотреть фото 18+ и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в ДТП попали легковые Volkswagen и Daewoo Lanos, а также грузовой микроавтобус Mersedes Sprinter и грузовик DAF.

На место аварии выезжали дежурные отделения аварийно-спасательного отряда спецназначения и 58-й государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС в области.

Еще до прибытия на место спасателей и медиков свидетели аварии смогли спасти с Daewoo Lanos водителя 1974 года и пятилетнего мальчика.

Сотрудники ГСЧС с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали из этого же авто женщину 1984 г. р. и еще одного мальчика 2008 г. р.

К сожалению, с разбитого микроавтобуса спасатели извлекли тело уже погибшего водителя 1991 г. р. Пострадавшие с различными травмами были доставлены в днепровские больницы.

Кроме этого, чтобы предотвратить возникновение пожара на месте ДТП бойцы ГСЧС отключили батареи аккумуляторов с транспортных средств, а также смыли с проезжей части остатки горюче-смазочных материалов.

К ликвидации последствий аварии были привлечены 9 человек личного состава и три единицы техники ГСЧС. На месте работали правоохранители, которые должны установить причины и все обстоятельства смертельного ДТП.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 июля возле села Малая Севастьяновка на Черкасщине Volkswagen столкнулся с грузовиком Renault. В результате аварии погибла семья из легковушки – супруги и их 12-летняя дочь.