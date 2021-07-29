В Черкасской области легковушка влетела в грузовик, погибли три человека. Фото

Утром 29 июля ДТП в Черкасской области унесла жизни целой семьи. Супруги с 12-летней дочерью погибли после столкновения их Volkswagen и грузовиком.

Смертельная авария произошла неподалеку Малой Севастьяновки Уманского района, примерно в 09:00 четверга. Об этом информирует отдел коммуникации полиции в области (чтобы посмотреть фото 18+, доскролльте новость до конца).

Предварительно, на автодороге Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка 40-летний водитель легковушки выехал за встречную полосу движения и столкнулся с грузовым автомобилем Renault.

Как видно на фото, от удара белый Volkswagen смяло, а его обломки разлетелись на дороге.

Грузовик же съехал с проезжей части, его кабина разбита, прицеп перевернулся в траве.

Водитель и пассажиры легкового автомобиля от полученных в аварии травм погибли на месте. С разбитого авто их деблокировали спасатели ГСЧС. О состоянии водителя Renault не сообщается.

Правоохранители продолжали устанавливать причины и обстоятельства смертельного ДТП.

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