На Днепропетровщине обнаружили плантацию конопли на 11 млн гривен. Фото и видео

В Днепропетровской области на территории земельного участка местного жителя обнаружили плантацию конопли. Также у него нашли оружие.

Об этом сообщается на сайте ГУ НП Днепропетровской области. Стоимость наркотического сырья оценивается в 11,5 млн грн (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Правоохранители выяснили, что коноплю выращивал 29-летний житель одного из поселков Синельниковского района. Он организовал систему полива на участке и тщательно ухаживал за растениями.

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Во время обыска полиция изъяла 1 900 кустов конопли, а в доме – 25 кг измельченного каннабиса и 15 кг так называемых "шишек". Кроме того, у мужчины нашли охотничье ружье и более 50 патронов к нему.

Все изъятое направлено на экспертизу, а злоумышленник задержан.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса. Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсонской области сожгли конопли на 300 миллионов гривен. Более 35 тысяч кустов обнаружили на территории Чаплынской территориальной общины. Затем изъятое сырье вывезли в специально отведенное место и подожгли.