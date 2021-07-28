На Херсонщине полиция уничтожила рекордную плантацию конопли. Фото и видео

В Херсонской области сожгли коноплю, которую обнаружили на территории Чаплынской территориальной общины. Объем изъятого наркотического сырья оценивается в 300 миллионов гривен.

Соответствующее видео 28 июля было опубликовано на странице Нацполиции Херсонщины. Всего было уничтожено почти 35 тысяч кустов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Правоохранители подчеркнули, что на сожжение было получено необходимое разрешение.

Видео дня

В рамках расследования задержали четырех человек возрастом от 26 до 57 лет, им уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Также полиция разыскивает организатора незаконного посева и других участников группировки.

На обнародованных кадрах видно, что растения с помощью техники вывезли в специальное место, где они были уничтожены.

Как сообщал OBOZREVATEL, о том, что незаконные посевы конопли были обнаружены, стало известно 26 июля. Спецоперацию по разоблачению причастных к ее выращиванию в минувшие выходные провели оперативники и следователи облуправления НПУ при силовой поддержке бойцов роты полиции особого назначения.