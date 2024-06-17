Зомбирует жителей временно оккупированных территорий: СБУ сообщила о подозрении российскому пропагандисту. Фото
Служба безопасности Украины заочно объявила подозрение коллаборанту Олегу Крючкову – генпродюсеру оккупационной ТРК "Крым" во временно захваченном Симферополе. Преступник пропагандирует войну и публично поддерживает агрессивную политику Российской Федерации.
В состав указанной телерадиокомпании входят 16 пророссийских телестудий и радиостанций. Это делает ее одним из ключевых рупоров Кремля на полуострове, сообщила пресс-служба СБУ на официальном сайте 17 июня.
Подозрение касается трех статей УК:
– ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
– ст. 436 (пропаганда войны);
– ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).
В СБУ отметили, что медийщик "зомбирует" жителей временно оккупированных территорий Украины, активно распространяет фейки, в том числе о войне против Украины, оправдывает военные преступления ВС РФ.
Офис генерального прокурора уточнил: подозреваемый активно включился в роспропаганду еще в 2014 году. Тогда он был корреспондентом телекомпании НТВ. Материалы Крючкова были направлены в том числе на жителей Крымского полуострова.
В 2018-м подозреваемый получил повышение и стал "советником по информационной политике председателя республики Крым", а впоследствии – генпродюсером ТРК "Крым", подведомственной т.н. министерству внутренней политики, информации и связи республики Крым.
С 2022 года до сих пор медийщик активно использует для пропаганды свои аккаунты в соцсетях. В частности, призывает к оккупации всего нашего государства.
Весной 2022 года Крючков организовал трансляцию оккупационной телерадиокомпании почти на всей временно захваченной территории Украины.
В то же время коллаборант является советником крымского гауляйтера Сергея Аксенова и входит в состав местной оккупационной коллегии "министерства внутренней политики, информации и связи".
Именно по протекции Аксенова Крючков вошел в круг самых влиятельных лиц, реализующих информполитику Кремля на ВОТ.
"Поскольку фигурант скрывается от правосудия на временно оккупированной территории Крыма, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за совершенные преступления", – заверили в СБУ.
Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева сообщили о подозрении бывшему чиновнику Минобразования, ставившему под сомнение независимость нашего государства. Злоумышленник называл современную Украину "колонией" Запада и высмеивал ее.
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