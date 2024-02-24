'Знаю этого человека с 2015 года': генерал Лисовой подал ходатайство о взятии Пашинского на поруки. Видео

Генерал-майор Иван Лисовой подал ходатайство о взятии бывшего народного депутата Сергея Пашинского на личные поруки. Он заявил, что знает экснардепа уже около 10 лет.

Такое заявление Лисовой сделал во время заседания Высшего антикоррупционного суда по избранию меры пресечения Пашинскому. Трансляция заседания проходила в YouTube.

"Я Сергея Владимировича (Пашинского, – ред.) знаю с 2015 года, я восстанавливал ракетные войска Украины. Мне приходилось с ним встречаться не раз, в частности на заседании комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне. Хочу вас заверить, что это тот человек , который своими действиями имеет только одно — как уберечь государство…", – сказал Лисовой.

Он также напомнил о роли Пашинского в обеспечении украинской армии оружием.

В частности, Лисовой подробно рассказал о применении САУ "Богдана" и роли Пашинского в этом процессе.

"Вот такова артпушка "Богдана". Была дана команда с начала широкого вторжения разобрать эти 6 образцов. С помощью Сергея Владимирыча, эта артпушка была собрана и направлена на фронт и работала как на Харьковском направлении, в Донецкой и Харьковской областях, так и в Кривом Роге. Она участвовала в освобождении острова Змеиный", – рассказал он.

"Я поручаюсь за него, потому что знаю этого человека, что он думает за Украину, как будет Украина защищаться, как будет жить. Я не боюсь дать свое слово, чтобы поддержать, чтобы его (Пашинского, – ред.) не держать под стражей", – резюмировал Лисовой.

Следует отметить, что Иван Лисовой – военнослужащий и генерал, который в 2014 году, обладая огромным опытом в военной службе, добровольно участвовал в формировании боевой готовности артиллерийских и ракетных подразделений, а также, как волонтер, оказывал поддержку армии.

Как сообщал OBOZ.UA:

12 февраля стало известно, что домой к бывшему нардепу Сергею Пашинскому с обыском пришли сотрудники СБУ и НАБУ. Следственные действия, как выяснилось впоследствии, проводились в рамках дела по передаче "топлива Курченко".

Сам Пашинский при этом утверждает, что дело против него было открыто сразу после того, как он обратился в НАБУ о попытке хищения 240 млн евро. По его словам, в начале года стартовал новый этап заключения договоров по поставкам оружия, но цены пытались завысить в полтора-два раза.

Впоследствии Пашинский также поделился своим мнением о том, что не так с полученным им подозрением.

Лидеры мнений, ветераны русско-украинской войны публично поддержали Сергея Пашинского. В своем обращении, которое подписало более тысячи деятелей, они напомнили, что благодаря активным действиям экснардепа начато производство важного оружия, а также напомнили, что он вывез из Киева "Стугни" и "Корсары" в первые дни полномасштабного вторжения и отправил это оружие на фронт. .