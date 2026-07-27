Знакомился через игру: в Харьковской области разоблачили мужчину, который вербовал детей для изготовления порнографического контента

В Харьковской области правоохранители разоблачили 29-летнего мужчину, подозреваемого в вербовке детей для сексуальной эксплуатации. По данным следствия, он знакомился с несовершеннолетними через компьютерную игру и предлагал им деньги за интимный контент.

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На данный момент зафиксировано несколько эпизодов противоправной деятельности, продолжается досудебное расследование. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Вербовка через онлайн-игру

Следователи установили, что 29-летний харьковчанин в течение 2023–2026 годов действовал под вымышленными данными. Он знакомился с малолетними детьми через компьютерную игру, после чего переводил общение в один из мессенджеров.

Завоевав доверие, мужчина предлагал детям денежное вознаграждение за отправку фотографий и видеозаписей порнографического характера. Также он отправлял им изображения интимного содержания. Правоохранители зафиксировали как минимум три эпизода таких действий.

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Встречи с потерпевшими

По данным следствия, подозреваемый не ограничивался общением в интернете. Он встречался с некоторыми из завербованных малолетних и несовершеннолетних и вступал с ними в половые отношения.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили трех потерпевших, с которыми мужчина имел такие контакты.

Наказание

Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 155 (совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), ч. 1, ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних), ч. 2 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов), ч. 1, ч. 3 ст. 301-1 (получение доступа к детской порнографии, её приобретение, хранение, ввоз, перевозка или иное перемещение, изготовление, сбыт и распространение), ч. 2, ч. 3 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.

Санкции по инкриминируемым статьям предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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