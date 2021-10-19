Животными никто не занимался: выяснились детали гибели женщины от нападения бойцовских псов в Харькове

В Харькове хозяйка бойцовских собак породы неаполитанский мастиф, которые загрызли 81-летнюю женщину, не занималась дрессировкой животных. Соседи называли хозяйку псов "неадекватной".

Об этом пишет Newsroom. Очевидец трагедии рассказала, что не вызывала скорую помощь, ведь поняла, что "ее уже некому вызывать".

"Зрелище жуткое было... Они (собаки – Ред.) ее грызли. То, что я увидела, когда пришла на звук", – вспоминала соседка.

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Женщина отметила, что позвонила ветеринару, который лечил бойцовских собак. Мужчина кому-то звонил и лишь тогда соседка вызвала позвонила в полицию. По ее мнению, собаками никто не занимался, что и привело к трагедии.

"Она неадекватная (владелица псов – Ред.). С бабушкой я здоровалась, она была спокойная. До этого я ее видела около 12 часов. Я убирала листья с ребенком и видела, как она выносит мусор. Женщина была здоровая, сама передвигалась", – делилась соседка.

Другая соседка сообщила, что после случившегося пытались связаться с родными погибшей. Но хозяйку собак удалось разыскать только полицейским. Со слов свидетелей, она женщина спокойно отнеслась к смерти матери.

"Господи, эти собаки нас замучили просто! Ну вы представляете, если их было семь штук. Двух, видно, продали, остались пять. Это такой вой, такая вонища", – говорила соседка.

Владелица животных с журналистами не общалась, обвинив их в пиаре на трагедии.

В местной полиции сообщили, что причину смерти пенсионерки установит экспертиза. Дальнейшая судьба псов пока не решена.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове пять бойцовских собак загрызли пожилую хозяйку. Тело женщины обнаружила соседка.