В Харькове бойцовские собаки загрызли 81-летнюю мать хозяйки. Фото

В Харькове пять бойцовских собак загрызли пожилую хозяйку. Тело женщины обнаружила соседка, которая сразу же вызвала правоохранителей.

В пресс-службе Национальной полиции сообщили, что трагедия произошла вечером 16 октября. В сети пишут, что 81-летняя погибшая вместе со своей дочерью держала в доме пять мастифов.

"Хозяйка собак оставила в доме свою мать и ушла. Собаки порвали и начали жевать жертву. Весь этот п**дец обнаружила соседка по частному дому", – сказано в Telegram-канале "Труха".

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Данные о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Отметим, что совсем недавно стая собак набросилась и покусала восьмилетнего мальчика возле одной из многоэтажек в Одессе. Ребенка спасли свидетели жуткого инцидента.

Также OBOZREVATEL сообщал, что в Херсоне собака породы алабай искусала ребенка. 8-летняя девочка попала в больницу в тяжелом состоянии.