Житель Запорожья умер в воинской части на следующий день после мобилизации, разгорелся скандал: что заявила его жена и как комментируют в ТЦК

Житель Запорожья 48-летний Роман Пивторацкий умер в воинской части на Днепропетровщине на следующий день после мобилизации. Его жене сообщили о смерти только через шесть дней, а официальной причиной назвали острую сердечную недостаточность.

Семья не согласна с медицинским заключением: по словам близких, на теле Романа заметили синяки, пишет "Суспільне". Правоохранители открыли уголовное производство.

Смерть в учебном центре

Утром 22 июля Роман Пивторацкий был задержан правоохранителями возле подъезда многоквартирного дома в Запорожье. Мужчина не имел военно-учетных документов и не обновлял данных, поэтому его доставили в районный ТЦК.

Оттуда Роман сообщил жене, что у него заберут телефон и связи с ним некоторое время не будет.

"На связь он так и не вышел. Я звонила в часть, на что мне говорили: "У нас база данных еще не обновилась, перезвоните через три дня". Я не ждала этих три дня, на следующий день звонила. Вот меня так целую неделю и футболили", – рассказала жена Романа Юлия Балабух.

23 июля мужчина уже находился в воинской части в Днепропетровской области, где должен был проходить базовую военную подготовку. В тот же день он умер, о чем свидетельствует врачебное свидетельство о смерти №787 от Днепропетровского областного бюро судмедэкспертизы.

Через шесть дней после инцидента, 29 июля, Юлия Балабух получила письменное уведомление из районного центра комплектования о смерти Романа Пивторацкого.

В документе указано, что мужчина умер от острой сердечной недостаточности.

"29-го числа июля я утром позвонила в часть. На что мне ответили: "С ним все хорошо, с вами свяжется или он, или командир, оставьте свои данные". И буквально через полчаса после этого звонка в часть пришли представители ТЦК и вручили мне бумажку о смерти мужа", – рассказала Юлия.

На теле Романа заметили синяки

Женщина не согласилась с выводом о причинах смерти Романа после того, как осмотрела тело мужа.

"Возможно, сердечная недостаточность и была, потому что таких побоев любое сердце не выдержит. Но он умер... От того, что его били. Непонятно, за что забили. Он весь был избит. Глаз синий, щеки, лоб, ребра. Ноги уже я не смогла смотреть, а голова сзади была разбита, весь затылок в крови", – сказала Юлия Балабух.

Адвокат семьи Романа Евгений Мельниченко говорит, что открыто уголовное производство по факту смерти мужчины.

Потерпевшей стороной инициирована повторная судмедэкспертиза. Также семья погибшего требует от воинской части объяснений проволочек в сообщении о смерти.

"Когда родственники осмотрели тело, то они обнаружили синяки. На лице, на туловище, по всему телу. Это не были трупные пятна, это очевидно были синяки. Претензии одни – почему с 23 до 29 июля кормили там "на завтра, на завтра", давали информацию ложную", – говорит адвокат.

По его словам, допросы уже частично проведены:

"Будут допрошены абсолютно все, кто хоть как-то причастен. Командование говорит, что принимали его целым. Потому что они следят за тем, чтобы не принимать искалеченных. Потому что это их ответственность".

Что говорят в воинской части

В воинский части, где умер мужчина, подтвердили факт его смерти. Оповещения пришли семье с задержкой из-за "бюрократических сложностей", сказал журналистам по телефону и.о. офицера группы коммуникаций Центра по подготовке подразделений Вадим Вейди.

"Сейчас работники Национальной полиции Украины проводят проверки и устанавливают все обстоятельства происшествия. Могу лишь сказать, что по данному факту пока никому из личного состава центра подготовки подразделений не было объявлено подозрение", – заявил он.

В Сухопутных войсках ВСУ на запрос журналистов о комментарии не ответили.

