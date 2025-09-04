Под Луцком мужчины избили работников ТЦК, вырвали у них пистолет и открыли огонь: нападавших задержали

4 сентября в селе Боратин Луцкого района во время проверки сотрудниками ТЦК военно-учетных документов у группы мужчин двое напали на военнослужащих. Один из гражданских открыл огонь из травматического пистолета, который он выбил из рук военного, когда тот пытался осуществить предупредительный выстрел.

Видео дня

Об инциденте сообщил Волынский областной ТЦК и СП. Отмечается, что нападавших задержали и доставили в полицию, одному из военнослужащих оказали медицинскую помощь.

Детали инцидента

По данным ТЦК, при попытке проверить военно-учетные документы у четырех мужчин, которые шли по одной из улиц Боратина, двое пытались убежать и спрятались в заброшенном трехэтажном здании.

"Группа оповещения последовала за мужчинами и предложила предъявить военно-учетные документы. При попытке проверки документов эти лица начали оказывать физическое сопротивление и наносить телесные повреждения военнослужащим ТЦК", – говорится в сообщении.

Один из военнослужащих пытался осуществить предупредительный выстрел из зарегистрированного травматического оружия. Однако мужчина выбил пистолет из рук военного и, подхватив его с пола, открыл огонь в сторону группы оповещения.

К нападавшим применили слезоточивый газ, задержали и доставили в подразделение полиции.

Одному из военнослужащих оказали медицинскую помощь, у него перелом руки.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, гражданских мужчин доставили в подразделение полиции для установления всех обстоятельств.

Как сообщал OBOZ.UA, в Запорожье разгорелся скандалвокруг мобилизации мужчины, который сам воспитывает двоих детей. Во время проверки на блокпосту мужчину задержали и мобилизовали, а детей посоветовали отдать в интернат. В ТЦК заявили , что мобилизация состоялась законно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!