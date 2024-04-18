Житель Полтавщины писал антиукраинские статьи для издания врага: предателю дали 15 лет тюрьмы

На Полтавщине 15 лет тюрьмы получил предатель, создававший кремлевскую пропаганду по заказу разведки РФ. Злоумышленник писал антиукраинские статьи для издания врага.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора и Службе безопасности Украины. Осужденный возглавлял общественную организацию "Российская община Полтавщины" и предпочитал кремлевский режим.

В ходе следствия было установлено, что с июня 2022 года полтавчанин по заказу портала РФ в качестве "политического эксперта" за денежное вознаграждение писал статьи.

По поручению российской разведки он создал более 60 материалов, направленных на дискредитацию украинских Вооруженных сил и подрыв международного доверия к Украине.

Он активно поддерживал антиукраинскую линию и оправдывал преступления оккупантов. К примеру, он пытался опровергнуть факты ракетных атак российских захватчиков на территории Украины. В частности, речь идет об ударах захватчиков по торговому центру в Кременчуге, многоквартирному дому в Днепре и энергообъектам Киева.

За свою "работу" этот агент получил от оккупантов почти 250 тысяч гривен. Суд признал его виновным в государственной измене и оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины. Он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ задержала в Херсонской области агента России, работавшего на врага под видом таксиста. Фигурант наводил дроны оккупантов на позиции Сил обороны и руководство ОВА.

Кроме того, контрразведка СБУ разоблачила мужчину, который намеревался "засветить" украинскую ПВО под Черкассами и Одессой. Фигурантом оказался житель Черкасс. Он надеялся, что его "работу" заметят оккупанты.

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