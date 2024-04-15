Контрразведка Службы безопасности задержала информатора, который хотел "засветить" украинскую ПВО под Черкассами и Одессой, чем предотвратила новую серию ракетных ударов. Фигурантом оказался 47-летний житель Черкасс, надеявшийся, что его "работу" заметят оккупанты.

Об этом 15 апреля сообщила пресс-служба СБУ. По данным спецслужбы, мужчина собирал информацию о размещении радиолокационных станций ПВО в Одесской и Черкасской областях, которые защищают инфраструктуру и помогают ПВО обнаруживать вражеские ракеты и дроны.

Житель Черкасс, сторонник "русского мира" после полномасштабного вторжения надеялся, что его "работу" заметят оккупанты, говорится в сообщении СБУ.

Поэтому он начал собирать данные о местах дислокации Сил обороны, которые распространял в открытом доступе.

"СБУ разоблачила преступные намерения фигуранта еще на начальном этапе его деятельности. В дальнейшем все действия вражеского информатора были документированы и заблокированы", – заявили в украинской спецслужбе.

Во время обысков дома у фигуранта обнаружены телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ⁠ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о ВСУ в условиях военного положения) и 1, 3 ст. 436-2 (оправдание агрессии РФ).

Подозреваемому избрана мера пресечения – содержание под стражей, ему грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях глава СБУ Василий Малюк заявил, что за четыре неполных месяца 2024 года были разоблачены 11 агентурных сетей, которые помогали РФ. По словам Малюка, работа для противодействия разведывательно-взрывной деятельности врага продолжается.

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