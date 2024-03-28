Жгут ларьки, бьют и выселяют из квартир: в России после теракта начались гонения на мигрантов из Центральной Азии

После теракта в подмосковном Крокусе, в котором обвиняют выходцев из Таджикистана, в России усилились гонения на мигрантов из Центральной Азии. Силовики устраивают облавы на крупные предприятия, где работают приезжие из бывших советских республик, им вручают повестки в военкоматы или депортируют. Также мигранты жалуются на угрозы, нападения, погромы и травлю.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

"Предлагают разгром всех диаспор"

Мигрантам из Центральной Азии в РФ всегда приходилось нелегко. С началом полномасштабной войны проблем стало еще больше, ведь с одной стороны, их начали забирать на фронт, а с другой – в российском обществе усилилась ксенофобия. Мигрантов обвиняли в том, что они забирают рабочие места, нарушают законы, устраивают драки, обвиняли в школьных драках их детей. Полиция быстро реагировала на жалобы, а права мигрантов не защищала.

После 22 марта, когда российские СМИ сообщили, что теракт совершили выходцы из Таджикистана, антимигрантские настроения усилились.

В российских "патриотических" пабликах появились публикации о том, что во всем виноваты мигранты и надо давно наводить с ними порядок. Мол, в их присутствии заинтересованы олигархи и сам Путин. Усилилась антимигрантская риторика в соцсетях.

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев заявил, что толстосумы и олигархи просто экономят на зарплатах для россиян, поэтому их заменили гастробайтеры, которые кроме терроризма ничего хорошего не делают.

Еще один депутат от КПРФ Михаил Матвеев вообще предложил "разгром всех диаспор", "сокращение мигрантов в России до того количества, которое можно контролировать".

Ранее этот депутат предлагал ввести в школах тест на знание русского языка для детей-мигрантов, чтобы не принимать их в учебные заведения.

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил о "взрывном росте" преступлений трудовых мигрантов в России. По его словам, количество преступлений в прошлом году возросло на две трети и составило 21 983 инцидентов. Его заявление вызвало волну возмущения в адрес приезжих из Центральной Азии.

Однако Telegram-канал "Можем объяснить" поймал прокурора на лжи. По данным статистики, опубликованным Верховным судом и МВД, количество преступлений даже снизилось на 9%.

Жгут лотки и отказываются от услуг таксистов

Российские силовики теперь регулярно проводят облавы на стройках и на предприятиях, где работают приезжие.

На днях они пришли на склады крупнейшего интернет-магазина Wildberries в Электростали и вывели оттуда сотни мигрантов. Части из них после проверки были вручены повестки.

В Уфе силовики также посетили этнические кафе и общежития, где проживают мигранты. Задержанных вывели на улицу и заставили идти, положив руку на плечо идущего впереди.

Охотятся на мигрантов в Тюмени. Полиция приезжает на нелегальный рынок рабочей силы, где собираются выходцы из Таджикистана, Узбекистана в поисках работы. Людей пакуют десятками и увозят на участок. Там проверяют документы, некоторых избивают. После многих депортируют.

Полицейские даже накрыли работников университета им. Герцена из Санкт-Петербурга, которые за деньги сдавали экзамены за мигрантов для получения сертификата. Он необходим для получения вида на жительство или разрешения на работу. В настоящее время 30 сотрудников университета обвиняют в организации незаконной миграции.

Выходцы из Центральной Азии жалуются, что при задержании их избивают, приписывают им нарушения, которых они не совершали.

Тем временем россияне стали отказываться от поездок в такси, если водитель – не славянин. Владельцы квартир снова стали отказывать в аренде мигрантам. Выходцы из Центральной Азии говорят, что у них упали продажи (покупатели бойкотируют их бутики и товары).

Многие из мигрантов "не славянской внешности" боятся теперь вообще выходить на улицу. МИД Таджикистана выступил с заявлением, в котором призывал своих граждан в России сидеть вечером дома.

Для этого есть основания. В Калуге сразу после событий в "Крокус Сити" на улице жестоко избили трех таджиков, один из них находится в больнице.

В Амурской области, в городе Благовещенск, сразу после теракта подожгли два киоска с фруктами, которые принадлежали мигрантам. Об этом сообщил мэр города Олег Имамеев в своем Telegram канале.

Конфликты возникают и в школах, где учатся дети мигрантов. Недавно в сети появилось видео, как ученик из Центральной Азии избил в школьном туалете мальчика славянской внешности. Теперь эту семью собираются депортировать из России.

И подобные случаи уже не редкость. Российские родители не хотят, чтобы их дети учились с детьми мигрантов, пишут на них жалобы, выкладывают видеообращения. Даже сами учителя пытаются отстоять право этих детей на обучение, но не всегда им удается, поскольку в школьные конфликты вмешиваются чиновники и представители российских "патриотических" сообществ.

В то же время власти РФ продолжают утверждать, что в стране нет конфликтов на национальной почве.