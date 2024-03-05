Драки в школах и депортация: россияне ополчились на мигрантов из бывших 'братских республик'

Враги россиян – это не только Украина, НАТО и коллективный Запад, а еще и мигранты. Их обвиняют в чем угодно: нападения на детей, хулиганство, незаконное трудоустройство, незнание языка и нежелание участвовать в так называемой СВО.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Российские матери жалуются на детей мигрантов

Недавно скандал с детьми мигрантов произошел в Челябинской школе №30. Там родители учеников 1-го класса записали видео обращение, в котором заявили о нападении двух школьников-таджиков на их детей. Они потребовали, чтобы детей мигрантов перевели в другую школу.

Класс в школе маленький, поскольку тут учатся дети с логопедическими проблемами. Но среди них есть и таджики, которых определили в этот класс из-за того, что они не знают русского языка.

По словам родителей, дети мигрантов постоянно нападают на российских детей, бьют их. Один раз ребенка даже увезла скорая, потому что ученик-таджик пнул его в живот ногой. Ребенок получил травму. Нападают они даже на девочек.

Видео обращения родителей появилось в сети VK на странице "Русская община Челябинска" и вызвало бурные споры. Само Русское общество обратилось за помощью к компетентным органам.

В результате конфликтом даже заинтересовался председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. В самой школе уверяют, что у них нет межнационального конфликта, а речь идет об отношениях детей в одном классе.

Год назад произошла драка в школе №5 тоже в Челябинске. Там дети мигрантов терроризировали местных школьников, вымогали у них деньги. В результате на защиту пришли русские парни. Произошла массовая драка прямо в холле школы.

Как позже выяснилось, в ней участвовал сын одного из координаторов челябинской русской общины. Выяснилось, что это не первый случай, когда группа "русских ребят" пытается кого-то наказать. В телефоне у одного из них нашли видео. На нем эти же борцы за справедливость пришли домой к блогеру якобы за домогательства к девушке и устроили с ним разборку.

Угрожали, что будут резать

Еще один конфликт произошел во время соревнований по регби "Непокоренный Ленинград" в конце января в Санкт-Петербурге.

В Telegram-каналах распространили сообщения о том, что представители Дагестана и Ингушетии вели себя неподобающе как на поле, так и за его пределами. Они использовали приемы из единоборств, а во время награждения освистывали и оскорбляли соперников. "Фу! Дагестан – сила. Аллаху Акбар!", – кричали зрители из Дагестана.

Один из родителей пожаловался, что представители Дагестана угрожали, что будут их резать, выкрикивали нецензурные выражения.

В федерации регби Дагестана и Санкт-Петербурга все отрицают и называют появившиеся видео и сообщения заказными, которые разжигают вражду. Они признали, что потасовка на поле возникла, но конфликт пресекли судьи и в этом нет ничего особенного.

Потушили огонь – отправляйтесь на родину

Так же в РФ за проступки детей мигрантов высылают целыми семьями. Например, в декабре в одном из районов Санкт-Петербурга трое школьников в возрасте от 10 до 14 лет из двух семей из Узбекистана забросали снегом вечный огонь.

Их поймали, передали родителям. Заодно выяснили, что семьи жили и работали в России нелегально, поэтому было решено их выдворить на родину.

В Новосибирске также выдворили семью мигрантов за то, что их дети кидались камнями в прохожих, оскорбляли их. Видео с ними было опять же распространено в соцсетях, после этого проверкой занялись правоохранительные органы.

Выдворили семью из Азербайджана за то, что двое братьев-подростков устроили драку в школьном туалете. В самой школе говорят, что азербайджанцы учились хорошо, но один из братьев был задиристым. За это всю семью с тремя детьми отправили в центр содержания мигрантов, а оттуда на родину.

Причем в российских СМИ такие случаи по выселению людей активно поддерживаются. Более того, там звучат такие фразы: "русские больше не позволят инородцам хозяйничать на своей земле".

Запрещают работать в торговле и на стройках

Вероятно, подобные антимигрантские мероприятия очень нравятся избирателям. Многие россияне одобряют такие действия, а власти поддерживают. Например, тот же Бастрыкин призывает немедленно реагировать на подобные случаи с мигрантами.

Недаром любое видео драки школьников, если в нем участвуют выходцы из Центральной Азии или Кавказа, тут же становятся предметами расследований.

Кроме того, Бастрыкин предлагает лишать российского гражданства мигрантов, которые отказываются участвовать в так называемой СВО.

Глава РПЦ Кирилл Гундяев заявил, что массовый наплыв мигрантов, которые не владеют русским языком, не знают русской культуры, традиций, не способны интегрироваться в российское общество, меняет облик российских городов. В некоторых городах появляются замкнутые этнические анклавы – рассадники коррупции и преступности, по мнению главного российского попа.

В Госдуме обсуждают законопроект, который расширит список отягчающих обстоятельств уголовного преступления. Сюда хотят добавить пункт о миграционных нарушениях. То есть, если мигрант совершит преступление, и окажется, что он находился на территории РФ нелегально, то этот факт может добавить ему срок.

При этом в РФ принимают постановления, которые запрещают мигрантам работать в определенных областях. Так, не россиянам запрещено работать в фармацевтической сфере, в сфере торговли в ларьках и вне магазинов, торговать алкоголем. Ограничено число мигрантов в сфере перевозок, строительства, выращивания овощей.

В результате мигранты работают нелегально, и становятся жертвами полицейских облав.