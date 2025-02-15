Женщина подорвала себя и военных: появилось видео с моментом взрыва в Николаеве

В Николаеве днем 14 февраля раздался взрыв возле заведения общепита. Он оборвал жизни двух человек, еще несколько людей получили ранения.

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В сети появилось видео момента взрыва: судя по опубликованным кадрам, взрывчатку в обычном пакете на место принесла неизвестная женщина, когда она подошла к группе военных – устройство сработало. Жуткие кадры опубликовал Telegram-канал "Военного братства" "ЧВК Б.О.М.Ж".

"Сегодня (14 февраля. – Ред.) в Николаеве произошел теракт. Возле общепита, женщина с самодельным взрывным устройством в пакете подошла к военным (они не являются работниками ТЦК), после чего раздался взрыв", – говорится в сообщении.

В результате взрыва сама женщина, а также один военный погибли. Еще несколько человек (сразу после взрыва сообщалось о восьми) получили ранения.

В сети предполагают, что принесшую взрывчатку женщину могли завербовать российские спецслужбы. Однако, по данным "Николаевского Ванька", "смертница" могла даже не представлять, что именно несет в сумке и что отсчет ее жизни пошел на секунды. До взрыва она с этой же сумкой совершала покупки в магазине. А потом подошла к одетым в форму военных в центре Николаева и достала мобильный, начав делать звонок.

"Сейчас враг ведет "нетрадиционный" бой, они всеми силами пытаются разжечь "гибридную" гражданскую войну в тылу нашей страны. Поджеги машин, нападения на военных, взрывы на железной дороге и куча всего прочего. Это попытки отвлечь наши структуры на расследование данных дел и выявление навыки; попытки расколоть народ, внушить людям ненависть ко всему в пикселе, ненависть и страх; устрашение потенциального противника в виде рядового состава", – отмечает "ЧВК Б.О.М.Ж".

"Николаевский Ванек" подчеркнул, что в последнее время подобные случаи в Украине происходят все чаще. Поэтому он раскрыл схему, по которой работает ФСБ.

Сначала российские спецслужбы находят потенциального "организатора", которому за работу предлагают 250-300 тысяч гривен. После этого они ищут человека, который приготовит взрывное устройство под руководством ФСБ (иногда эту "миссию" доверяют все тому же "организатору"). Далее же оккупанты вместе с сообщниками определяют исполнителя, который в большинстве случаев обречен.

"Берется вообще левый человек, который должен отнести или взять сумку туда и туда, а что внутри – ему не сообщают. В итоге устройство взрывается вместе с "левым" человеком, русня петушится про "опір" внутри страны, а по сути они просто за бабки развели лохов, которые по итогу мало того что сами дохнут, так ещё и других задевают", – подчеркнул "Николаевский Ванек".

Он добавил, что часто для изготовления взрывных устройств россияне вербуют несовершеннолетних. Денег те не получают, вместо этого получают перспективы реальных тюремных сроков или гибели.

"Мы через время время устанавливаем всю цепочку, а дальше эту информацию, естественно, не публикуем, потому что наша задача не "лохов с сумками" подрывать, а рыбу покрупнее, чем в принципе и после сегодня уже занимаемся. Сегодняшнюю женщину просто разорвало на куски, узнать ее можно будет только по ДНК, потому что русня специально подстроила так, чтобы эту женщину, возможно вполне невинную (попросить её оставить сумку мог кто угодно), просто пустили на фарш, также само как они пускают на фарш своих недограждан прямо сейчас на разных участках фронта . О том, как мы ответим и кому отправим сюрприз в ответ – поинформирую, как придет время. А оно обязательно придет", – заверил "Николаевский Ванек".

Напомним, накануне около 14 часов дня в Николаеве произошел взрыв возле заведения питания. По данным прибывшей на место полиции погибли двое, ранены восемь человек. Причины взрыва на вчера устанавливались, на месте работали взрывотехники, а также сотрудники СБУ.

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