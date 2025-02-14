В Николаеве произошел взрыв возле заведения питания: два человека погибли, восемь ранены. Фото

В Николаеве днем 14 февраля раздался взрыв возле заведения питания. На месте работают полицейские и спасатели ГСЧС, причины взрыва пока неизвестны.

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Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Николаевской области. По данным полиции, по меньшей мере два человека погибли, восемь получили ранения.

"Сегодня, 14 февраля, около 14:00 на улице Пограничной вблизи заведения общественного питания прогремел взрыв неизвестного предмета. В результате взрыва погибли два человека. По предварительной информации, еще восемь человек получили ранения. Сейчас на месте происшествия работают следователи следственного управления областного главка полиции, криминалисты, взрывотехники, сотрудники СБУ, спасатели и медики", – говорится в сообщении.

Издание "Суспільне Миколаїв" также написало о взрыве в Николаеве, правда, по данным журналистов, он произошел не возле заведения, а внутри здания.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич писал о взрыве в Николаеве в 14:10.

"Был слышен взрыв. Выясняем", – отмечал он.

В это же время в регионе была объявлена воздушная тревога. Однако, судя по всему, с российскими обстрелами взрыв у заведения питания не связан.

Ранее стало известно, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали очередного российского агента. Им оказался рецидивист, завербованный ФСБ в исправительном заведении в Херсоне, где он отбывал наказание на момент оккупации Россией облцентра.

Россияне вывезли преступника на территорию РФ, а затем "забросили" в Николаев для корректировки авиаударов по Силам обороны в этом городе.

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