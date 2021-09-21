Женщина, потерявшая в крушении МН17 родителей, выступила в Гааге: мне было очень тяжело, я училась жить снова

Жительницы Нидерландов, сестры Дейзи и Роксанна рассказали об ужасе и страданиях, которые они пережили из-за сбития российскими террористами малайзийского Boeing 777 на Донбассе. На борту самолета, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, были их родители.

На слушаниях в окружном суде Гааги одна из них подчеркнула, что в этой авиакатастрофе потеряла не только маму и отца, но и свое будущее, любовь к жизни. Слова родственников погибших процитировал в Twitter представитель Conflict Intelligence Team (CIT).

"Моя семья от этого пострадала. Я чувствую вину, когда срываюсь на родных и отказываюсь идти веселиться с детьми. Мне тяжело, что приходится уточнять, о каких дедушке с бабушкой я говорю. Им было всего по 55", – сказала Дейзи.

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Сперва она записала видеообращение, а позже выступила в суде. По ее словам, их с сестрой трагическая история началась 17 июля 2014 года, которая повлияла на всех жителей Нидерландов. Ей тогда было 32 года.

"Все поменялось, как будто тебя подняли, куда-то перенесли и заставили жить дальше. Через день после 17 июля 2014 года пришла открытка от родителей на день рождения сына. Тогда нам пришлось рассказать детям, что бабушка с дедушкой не вернутся…" – добавила Дейзи.

Женщине пришлось ходить на психотерапию, у нее диагностировали депрессию и посттравматическое стрессовое расстройство.

"Без мужа, детей и чудесных людей, который мне помогли, было бы очень тяжело. Всегда говорила, что родители как пауки в паутине, и вот она порвалась. Мне пришлось плести собственную паутину. Терять родителей в 32 тяжело. Сложно держаться на плаву и быть с мужем и детьми… Мне не хватает родителей, дедушки с бабушкой моих детей. Не хватает слов мамы, что моя дочь похожа на меня. Никогда их не забуду и сохраню как можно больше воспоминаний, чтобы никто не забыл то, как важны они были", – завершила свое выступление в суде Дейзи.

После нее выступила Роксанна. Она поблагодарила и высказала поддержку всем родственникам погибших в авиакатастрофе с МН17, которые решились на выступление во время слушаний.

"Это тяжело. Могут ли родственники чувствовать себя нормально? Мы – нет. Я живу, делая вид, якобы не понимаю, что это не нормально", – призналась она.

Сдерживая слезы, женщина говорила, как после 17 июля 2014-го ее жизнь превратилась в кошмар. Она вспомнила, как им с сестрой приходилось ходить на опознавание останков тел их родителей.

"До сих пор помню запах формальдегида. Но он не перебивал запах разложения. Нам пришлось поспешно хоронить маму с папой, без традиционной церемонии прощания… А потом опознали еще части тела моего отца. Я держала в руках холодную часть черепа и не понимала, как просить отгул на похороны кого-то, кого ты уже хоронил", – поделилась жуткими деталями пережитого Роксанна.

Как и все родственники, они с Дейзи ходили на реконструкцию авиакатастрофы. По словам женщины, все было как в тумане. Роксанна выразила недоумение тому, почему они должны "страдать из-за бессмысленного конфликта, поспешных решений террористов переправить "Бук" и нажать кнопку, не зная, куда попадут". А также из-за того, что кто-то пытается все это скрыть.

"У меня не было беззаботной юности. Мне было 23. Пришлось продать дом, потому что я не могла там остаться. Ведь понимала: мама не сделает мне прическу к свадьбе, отец не поведет к алтарю, а мои дети не узнают, кто были их бабушка и дедушка по маминой линии. Но дети будут видеть мое горе, горе моей сестры. Это изменило всю мою семью, и все из-за этих поспешных решений. Двух чудесных людей наказали за то, что они любили путешествовать. У папы было чудесное чувство юмора, мама была моей опорой, а теперь их нет. Мое сердце разбито", – подытожила нидерландка.

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