Родственники жертв крушения МН17 дали показания в Гааге и обвинили Россию во лжи

Родственники 298 жертв рейса МН17 Malaysian Airlines, участвующие в голландском судебном процессе, в понедельник, 6 сентября,обвинили Россию во лжи о ее предполагаемой роли в крушении самолета. Москва, в свою очередь, отрицает всякую ответственность.

Как рассказал Reuters, в Нидерландах в судебном зале Схипхол возобновился судебный процесс по делу о сбитом рейсе МН17. В понедельник слово было предоставлено родным и близким погибших в авиакатастрофе Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявшего рейс из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года на территорией Донецкой области.

Родственники погибших сослались на результаты международного расследования, в ходе которого специалисты пришли к выводу, что пассажирский самолет был сбит над восточной Украиной ракетой, выпущенной пророссийскими боевиками. Речь идет о российской ракете класса "земля-воздух", выпущенной с российской базы на границе с Украиной.

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"Они лгут, мы знаем, что они лгут, и они знают, что мы знаем, что они лгут", – заявила суду Риа ван дер Стин, потерявшая во время рокового полета отца и мачеху, сказав, что она цитирует покойного советского писателя-диссидента. Александра Солженицына.

Риа ван дер Стин добавила, что она, как и другие пострадавшие, хорошо понимает на ком лежит ответственность за смерть ее близких. Женщина стала первой родственницей жертв, которые взяли слово в суде и будут выступать в течении ближайших трех недель. Ожидается, что в суд обратятся не только представители Нидерландов, но и Австралии, Малайзии, Новой Зеландии, Канады, Германии, Великобритании и Индонезии.

Австралийка Ванесса Ризк, которая также в понедельник взяла слово, заявила, что именно президент России Владимир Путин и его правительство стали частью "политического кошмара", который и привел к катастрофе.

"Я до сих пор не могу представить, что наша семья оказалась в эпицентре ужасающего и смертоносного политического кризиса", - сказала судьям Ризк, потерявшая обоих родителей в авиакатастрофе, когда ей было 22 года. Она подчеркнула, что ее родители не играли никакой роли в политике, которая привела к их смерти.

В роли подозреваемых в судебном процессе фигурируют трое россиян и гражданин Украины. Их обвиняют в убийстве. Подсудимые – россияне Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Игорь Гиркин и украинец Леонид Харченко – до сих пор не принимали участия в слушаниях. Пулатов – единственный, кто назначил защитную группу, остальных судят заочно. Через своего адвоката Пулатов отрицал свою причастность.

После нескольких лет сбора доказательств в мае 2018 года группа международных следователей пришла к выводу, что пусковая установка, использованная для запуска ракеты, принадлежала 53-й российской зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

В понедельник судьи заявили, что ожидают вынесения приговора в конце 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, из Нидерландов были депортированы двое россиян, которые выступали в роли свидетелей по делу о катастрофе самолета рейса МН17 "Малазийских авиалиний". Миграционная служба страны отказала им в статусе беженцев.