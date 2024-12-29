В Днепре BMW на скорости влетел в опору моста: погибли люди, авто разлетелось на куски. Фото

В воскресенье, 29 декабря, в Днепре автомобиль BMW на большой скорости влетел в опору моста. Удар был такой силы, что водитель и два пассажира погибли на месте.

Видео дня

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Днепропетровской области. В сети были опубликованы кадры с места смертельной аварии.

ДТП произошло около 03:00 на улице Сичеславская Набережная в Соборном районе города.

Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля BMW не справился с управлением и допустил столкновение с опорой пешеходного моста. Автомобиль от удара буквально разлетелся на куски, люди в салоне погибли.

Тела водителя и двух пассажиров из разбитого авто доставали сотрудники ГСЧС с помощью аварийно-спасательного оборудования.

Также был осуществлен комплекс мер по предотвращению пожара на месте аварии. К работам привлекались 10 спасателей и две единицы техники.

На месте работали правоохранители и судмедэксперт. События смертельного ДТП устанавливают сотрудники полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, в Нацполиции опровергли информацию, что 17-летний фигурант дела о смертельном ДТП в Днепре, в результате которого погибла 10-летняя девочка, продолжает ездить по городу за рулем. Там отметили, что по решению суда он находится под домашним арестом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!