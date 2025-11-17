Женщин нашли с ранениями на улице: в Житомире мужчина совершил двойное убийство

В Житомире полиция задержала мужчину, который, по информации следствия, совершил двойное убийство. Злоумышленник на улице Михаила Грушевского нанес двум женщинам смертельные ножевые ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе полицейского управления Житомирской области. Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы.

Что известно

По информации правоохранителей, вечером 16 ноября в полицию поступило сообщение о том, что на улице Михаила Грушевского прохожий обнаружил тела двух женщин с многочисленными травмами и ножевыми ранениями. Погибшим было 39 и 35 лет.

В момент проведения оперативно-розыскных работ полицейским удалось задержать убийцу, которым оказался 22-летний житель Житомира. По месту его проживания правоохранители изъяли нож, которым, вероятно, убийца нанес удар по жертвам.

Предварительно установлено, что фигурант нанес женщинам ранения во время конфликта.

Следователи начали досудебное расследование по п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы.

