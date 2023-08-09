Жена скандального 'слуги' Торохтия доводит до банкротства государственное предприятие – СМИ

Жена скандального "слуги народа" Богдана Торохтия Алина Левченко доводит до банкротства государственное предприятие, которое с декабря 2019 года относится к сфере управления Фонда государственного имущества Украины. Речь идет о Центре сертификации и экспертизы семян и посадочного материала.

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Левченко была указана главой Наблюдательного совета ГП "ЦСЭССМ", но по состоянию на 8 августа эта информация с сайта ФГИУ исчезла, пишет известный пранкер Джокер. Инсайдерская информация свидетельствует о том, что номинальным руководителем Центра является Лазаренко В., но фактически госпредприятием руководят Алина Левченко и Юрий Наперковский, официально являющийся директором ООО "Системные аграрные технологии".

Именно благодаря этой компании Центр избегает исполнения решений судов и исполнительных производств.

По состоянию на сегодняшний день с госпредприятия уволили всех сторожей, а движимое имущество и технику распродали на металлолом и третьим лицам. Теперь большинство сортостанций в регионах осталось без имущества и охраны. "Основным требованием сотрудничества предприятия новыми руководителями – откат по 300 у.е. с 1 га", – добавляет Джокер.

"Все финансовые потоки с целью неисполнения решений судов, судебных приказов, исполнительных писем, задолженностью перед уволенными работниками – ГП "ЦСЭССМ" перенаправлено на третье лицо, а именно был подписан договор с Государственным предприятием "Системные аграрные технологии" (код 03482347), учредителем которого так же является Фонд государственного имущества", – говорится в сообщении.

Фактически руководители государственного предприятия "ЦСЭССМ" своими действиями могут довести его до банкротства.

Они избегают выполнения решений судов, что приводит к дополнительным расходам предприятия и убыткам государства, ведь увольнение работников с нарушением процедуры приводит к увеличению долгов предприятия ежедневно (на средний заработок незаконно уволенного работника и выплаченной при увольнении заработной платы). Долги предприятия по причине игнорирования судебных заседаний каждый день увеличивают кредиторскую задолженность предприятия в геометрической прогрессии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Богдан Торохтий во время военного положения был замечен на отдыхе в Болгарии, а также сменил за указанный период три автомобиля. Последний из них, Mercedes-Benz EQS, стоит около 7 млн грн.

– Теперь Торохтий должен составить депутатский мандат. Также глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициирует его исключение из фракции.

– Сам Торохтий уже отказался сложить полномочия народного депутата Украины. Нардеп заявил, что будет "продолжать работать на защиту Украины".

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