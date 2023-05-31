Автомобиль за 7 млн и отдых за границей во время войны: 'слуга народа' Торохтий попал в громкий скандал. Видео

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Богдан Торохтий во время военного положения был замечен на отдыхе в Болгарии, а также сменил за указанный период три автомобиля. Последний из них, Mercedes-Benz EQS, стоит около 7 млн грн.

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О красивой жизни украинского депутата во время войны говорится в журналистском расследовании Bihus.info. Нардепа называют одним из визитеров офиса теневого куратора группы депутатов парламента – бизнесмена Ильи Павлюка, известной организованными голосованиями в пользу различных финансово-промышленных групп. Торохтий слаженно голосовал со всей группой (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Как утверждают журналисты, после начала полномасштабного вторжения семья "слуги народа" сменила три автомобиля, записанных на имя его жены Алины Левченко – дочери футбольного тренера Виталия Левченко, экс-помощницы нардепа Сергея Каплина и бывшего советника экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

По данным журналистов, после того, как она продала свой Range Rover Sport примерно за 76 000 долл. в июле 2022-го года, сразу же стала владелицей Mercedes-Benz G400 2020-го года выпуска стоимостью не менее 158 800 дол. А уже в декабре 2022-го Левченко сменила Mercedes на новый Range Rover – подобные продаются за 185 000 дол.

Долго ездить на этом авто семья также не стала, и в марте 2023 года сменила его на спецверсию электромобиля Mercedes-Benz EQS 580 2022 года – Edition One – новый такой можно найти в продаже за 197 851 долл., а в марте EQS 580 Edition One продавался за 185 тыс. дол. Журналисты зафиксировали, как этим автомобилем пользуется сам нардеп Торохтий.

Более того, отмечается, что незадолго до начала полномасштабного вторжения народный избранник был одним из инициаторов законопроекта №7055, запрещающего выезд из страны нардепов, кроме как по распоряжению президента, хотя документ так и не был принят. А уже 23 апреля 2022 года Торохтий предпринял неудачную попытку выехать из страны через пограничный пункт "Порубное" на границе с Румынией – на границе его не пропустили.

Однако уже в августе нардеп смог выехать из страны – журналисты зафиксировали его отдых на море в Болгарии, в частности в городе Елените, вместе с женой, незадолго до годовщины их свадьбы.

Примечательно, что в комментарии изданию Торохтий подчеркнул, что якобы не помнит, ездил ли он туда в августе 2022-го. Он направил журналистам скриншот дать совместное с Левченко фото, чтобы доказать, будто он сделан не в 2022 году, а 27 сентября 2021-го года.

Однако журналисты указали, что на гаджетах производства компании Apple можно изменить дату создания фото, обойдя фиксацию смены метаданных, следующим образом:

– изменить дату и время на самом устройстве на необходимые;

– сделать скриншот оригинальной фотографии и обрезать лишние элементы интерфейса;

– сохранить скриншот фото;

– вернуть время и дату на текущую.

По результатам таких действий в метаданных останется дата и время создания, выставленная на момент создания скриншота, подчеркнули расследователи. Тем более, они заметили, что в сентябре 2021-го Левченко не публиковала ни одного фото или видео из Болгарии, где, по версии нардепа, она находилась в то время. Об обмане Торохтия свидетельствует также анализ экстерьера заведения, изображенного на фото, который сделали журналисты.

Следовательно, расследователи выразили убеждение, что нардеп пытался ввести их в заблуждение и подделал метаданные фото из Болгарии, где он действительно находился с женой в августе 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, народная депутат из фракции "Голос" Александра Устинова не задекларировала зарплату и денежные сбережения наличными своим мужем Алексеем Яцюком, ссылаясь на то, что "член семьи не предоставил информацию".

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