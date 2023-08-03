Жена-адвокат судьи ВАКС помогает ему писать решения по делам – расследование СМИ

Судью Высшего антикоррупционного суда Андрея Бицюка заподозрили в том, что он делится с женой Анной Надточиевой материалами дел. Журналисты-расследователи утверждают, что она помогает мужу выписывать судебные решения в отношении чиновников, подозреваемых в коррупции.

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По профессии Надточиева является адвокатом и работает в объединении "Черезов и партнеры". Об этом говорится в расследовании проекта "Слідство.Інфо", авторы заявили, что получили от источников соответствующие документы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Журналисты пишут, что совместное написание судебных решений является, по меньшей мере, нарушением базовых основ правосудия. По мнению экспертов, такие действия Бицюка могут привести к его увольнению.

Авторы утверждают, что исследовали черновик полной версии судебного решения, которое ведет Бицюк. Речь идет о деле бывшего прокурора Одесской области Олега Жученко, подозреваемого в том, что он, по сговору с бизнесменом Владимиром Галантерником и должностными лицами Одесского горсовета, передал под застройку земельные участки в Одессе фирме "ФПГ "Будова" на выгодных ей условиях.

За это Жученко якобы получил квартиру стоимостью 3,5 млн грн. Дело расследуют уже шесть лет.

На четвертый день полномасштабной войны Жученко обратился к ВАКС с просьбой перечислить залоговые средства на нужды ВСУ. Бицюк удовлетворил ходатайство, чем ослабил меру пресечения экс-прокурора.

Тогда судья, как говорится в расследовании, направил документы по делу Жученко своей жене. В черновике полной версии постановления, созданного из аккаунта Бицюка, содержится, как утверждают журналисты, туманная формулировка судьи, почему экс-прокурору разрешают перечислить залог и получить больше свободы, находясь под следствием.

Издание получило и другой документ – с названием "СправаЖуч", правки в который вносила Анна Надточиева. Там появилось такая формулировка: "Сторона защиты обосновывает ходатайство об изменении меры пресечения введением военного положения и предоставлением возможности подозреваемому Жученко А.Д. принять участие в защите территориальной целостности и независимости Украины".

Однако во время заседания о таком праве подозреваемого речь не шла. Сам Жученко сказал журналистам, что обратился к САП с вопросом о возможности передачи 2,6 млн гривен залога на нужды ВСУ. То есть сам подозреваемый хотел помочь армии только деньгами, а не идти служить, отмечают расследователи.

В официальном решении, которое является публичным, именно это намерение убеждает судью ослабить меру пресечения Жученко, подозреваемого в коррупции. По версии журналистов, жена судьи просто придумала это, когда редактировала документ, будучи совершенно посторонним человеком в деле.

У Надточиевой был доступ к конфиденциальной информации о других подозреваемых в коррупции, которых судил ее муж. Она получала от него копии документов по делам.

В другом документе автором правок является Наталья Мовчан. Женщина с таким же именем работает в ВАКС следовательным судьей.

По данным журналистов, по делу другого подозреваемого в коррупционных действиях Олега Бриндака Бицюк отправил жене копии платежных поручений, заявления людей, внесших залог, ходатайство об изменении меры пресечения и прочее.

Кроме того, Бицюк мог делиться с женой не только текстами будущих судебных решений, но и конфиденциальной информацией (копии паспортов, адреса проживания, банковские данные) о подозреваемых Андрее Гавриленко и Борисе Родине (они вместе с экс-прокурором Жученко являются фигурантами так называемого дела Труханова-Галантерника. – Ред.).

"Если удастся доказать, что он совершал все эти действия, использовал чужие мнения в судебном решении и выдал их за свои, то должен собираться Высший совет правосудия. Здесь могут быть признаки существенного дисциплинарного проступка – это основание для увольнения с должности. Я допускаю, что ему могут дать выговор и отправить поучиться в Национальную школу судей", – комментирует юрист Центра противодействия коррупции Вадим Валько.

Сам Бицюк в комментарии расследователям утверждал, что никто ему не помогает вершить правосудие. А Надточиева сначала возражала, а потом сказала, что, возможно, муж "просил немного подкорректировать какой-нибудь текст".

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