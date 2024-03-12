Жаловался на плохое зрение: в Полтавской области 55-летний мужчина уклонился от мобилизации и получил приговор суда

В Полтавской области военнообязанный мужчина получил повестку, однако отказался служить по мобилизации. Он заявил, что в армию ему мешают пойти плохое зрение и нежелание нести военную службу.

Суд рассмотрел дело относительно уклониста и назначил ему год испытательного срока. Подробности сообщает УНИАН.

Перед судом за уклонение от мобилизации предстал 55-летний житель Полтавщины. 5 декабря 2023, цитирует издание текст приговора, он получил повестку. Однако идти служить отказался, аргументировав отказ нежеланием проходить военную службу.

По факту уклонения от мобилизации было открыто уголовное производство. В конце концов материалы дела попали в суд.

В ходе заседания, пишет УНИАН, военнообязанный заявил, что ему более 55 лет, он официально трудоустроен, имеет удовлетворительное состояние здоровья и плохое зрение. Поэтому он считает, что ему будет трудно проходить службу в Вооруженных силах Украины.

Судья назначил уклонисту год испытательного срока. Этот приговор может быть оспорен в апелляционной инстанции.

Напомним, ранее стало известно на Волыни, мужчина уклонился от мобилизации и получил приговор суда. Получив повестку, он не явился в пункт сбора.

Суд признал уклониста виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 336 УК. Мужчина получил один год ограничения свободы, поскольку заключил соглашение с прокурором о признании вины.