Не явился в пункт сбора: на Волыни мужчина уклонился от мобилизации и получил приговор суда

В Ратновском районе Волынской области военнообязанный уклонился от мобилизации и был признан судом виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 336 УК. Мужчина получил один год ограничения свободы, поскольку заключил соглашение с прокурором о признании вины.

Соответствующее решение Ратновского районного суда Волынской области (по делу №166/282/24) обнародовано на сайте Единого государственного реестра судебных решений. Указано, что обвиняемый – местный житель, гражданин Украины, безработный, не женат.

Он явился по повестке в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, прошел военно-врачебную комиссию и был признан пригодным к военной службе.

30 августа 2023 года мужчине была лично вручена повестка о необходимости прибыть в пункт сбора. Он должен был явиться туда 18 сентября, но без уважительных причин и законных оснований на отсрочку этого не сделал.

15 декабря 2023-го жителю Ратновского района сообщили о подозрении по ст. 336 (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации).

В марте 2024 года между прокурором и обвиняемым было заключено соглашение. В итоге суд приговорил уклониста к году ограничения свободы. Апелляцию на решение можно подать в течение 30 дней после вынесения приговора.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее жителя города Жовква на Львовщине, который имеет воинское звание, приговорили к трем годам лишения свободы за уклонение от мобилизации. Мужчина получил боевую повестку, но не явился в пункт сбора для отправки в воинскую часть.

– В Луцке три года за решеткой получил мужчина, который отказался от мобилизации. Свой поступок он объяснил тем, что ему якобы неправильно вручили повестку.

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