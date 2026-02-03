'Жаль, что у меня был один патрон': на Житомирщине 16-летняя девушка выстрелила в собаку из винтовки и сняла все на видео

В Житомирской области 16-летняя девушка выстрелила из пневматической винтовки в собаку и сняла все это на видео, которое потом опубликовала в социальных сетях. Полиция начала досудебное расследование и устанавливает все обстоятельства происшествия.

Правоохранители сейчас также разыскивают пострадавшее животное. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.

Инцидент произошел 19 января во дворе по месту жительства девушки. Она произвела выстрел в собаку, вероятно, ранив ее, а затем гордо сняла свои действия на мобильный телефон.

"Жаль, что у меня был только один патрон", – заявила она на видео.

Правоохранители расследуют случай по ч. 4 ст. 299 УК Украины, предусматривающей наказание за жестокое обращение с животными, если оно используется для создания фото или видеопродукции.

Такие преступления наказываются лишением свободы от 5 до 8 лет и конфискацией животного.

Напомним, во Львовской области мужчина издевался над собаками, принудительно заливая животным спиртные напитки. О жестоком отношении к четвероногим узнали правоохранители, которые мониторили социальные сети.

Ранее в Кременчуге посетитель одного из городских кафе прямо в заведении избил свою собаку, а когда за четвероногого вступилась сотрудница кафе – бросался с кулаками и угрожал убить уже ее.

Как писал OBOZ.UA, в Галиче полиция разыскивает "волонтерку", в доме которой нашли мертвых собак. Женщина взяла животных на передержку, а затем исчезла. Полиция начала расследование по факту жестокого обращения с животными.

