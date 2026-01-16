Заливал водку силой: на Львовщине мужчину уличили в издевательстве над собаками, делом занялась полиция
Во Львовской области мужчина издевался над собаками, принудительно заливая животным спиртные напитки. О жестоком отношении к четвероногим узнали правоохранители, которые мониторили социальные сети.
Теперь виновнику грозит до трех лет лишения свободы. О деталях проинформировали в Главном управлении Национальной полиции на Львовщине.
"15 января, во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили публикацию с видео, на котором зафиксировано как владелец силой заливает спиртное (вероятно – водку) в пасти собакам", – говорится в сообщении.
Осторожно, видео не для чувствительных людей!
Детали инцидента
По результатам проверки установлено, что случай произошел в одном из сел Самборского района. Оперативники криминальной полиции вместе с работниками сектора реагирования патрульной полиции установили личность нарушителя, которым оказался 57-летний местный житель.
"По данному факту следователи территориального подразделения полиции, за процессуального руководства Самборской окружной прокуратуры, начали уголовное производство по ч.1 ст.299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины", – указано в сообщении.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на 1–3 года или лишение свободы на 2–3 года вместе с конфискацией животного.
Собак передали зоозащитникам, они находятся в безопасных условиях, под наблюдением и с предоставлением необходимой медицинской помощи.
