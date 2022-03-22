Зеленский проведет переговоры с Си Цзиньпином: в Офисе президента раскрыли детали

Китай – одно из сильнейших государств на международной арене, которое способно повлиять на Россию. Поэтому президент Украины Владимир Зеленский намерен провести телефонный разговор с лидером Поднебесной Си Цзиньпином.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак перед Королевским институтом международных отношений Chatham House во вторник, 22 марта.

"Ведущие страны Запада и Востока должны договориться относительно вопроса сдерживания России. Китай является одним из самых сильных мировых лидеров. И Киев надеется, что Пекин отыграет значимую роль в завершении этой войны", – написал Ермак в Twitter.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО. Он присоединится по видеосвязи и как минимум выступит с обращением к международным партнерам. Ожидается, что на этом саммите будет рассматриваться вопрос об отправлении миротворческой миссии НАТО в нашу страну.

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