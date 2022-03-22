Зеленский примет участие в саммите НАТО 24 марта: Никифиров раскрыл первые подробности

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО. Он присоединится по видеосвязи и как минимум выступит с обращением к международным партнерам.

Об этом вечером во вторник, 22 марта, в эфире украинского телемарафона сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. Он подчеркнул, что Украина будет активно принимать участие в этом саммите.

"Как минимум, это будет обращение президента, как максимум – полноценное участие. Разумеется, в видеоформате. О формате участия станет известно в ближайшие дни", – сказал он.

Никифоров отметил, что Зеленский в первую очередь будет говорить о необходимости прекращения военных преступлений РФ против мирных украинцев и гражданской инфраструктуры.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, саммит НАТО пройдет в Брюсселе 24 марта, страны обсудят полномасштабное вторжение РФ в Украину. Также будет рассматриваться вопрос об отправлении миротворческой миссии Альянса в нашу страну.

Также накануне Зеленский ответил на отказ стран НАТО ввести бесполетную зону над Украиной. "Что еще должны сделать оккупанты, сколько еще людей должны убить, чтобы лидеры Запада, лидеры НАТО ответили положительно на украинский запрос о бесполетной зоне или о предоставлении нашему государству самолетов, в которых мы так нуждаемся?" – спросил президент.

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