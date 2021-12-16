Зеленский об угрозе полномасштабной войны с Россией: будут тысячи, сотни тысяч, миллионы жертв

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что возможная полномасштабная война с Россией может привести к миллионам жертв. Он отметил, что не хочет такого итога.

Об этом Зеленский заявил на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, который транслировался в Facebook Офиса президента Украины. По его словам, численность украинской армии в разы меньше армии Российской Федерации.

"Если будет полномасштабная война, мы понимаем, что будут тысячи, сотни тысяч, миллионы жертв. Мы этого не хотим", – сказал глава государства.

Он добавил, что Россия запугивает не только Украину, но и страны Европейского Союза.

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"НАТО не должно Украине ничего, зато должно всем своим странам, если не устоит наша армия", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист и публицист Виталий Портников заявил, что в 2022 году может быть как продолжение военного конфликта на линии разграничения на Донбассе, так и попытки РФ оккупировать большую часть Украины, вплоть до всей ее территории.

Народный депутат от "Голоса" Сергей Рахманин заявил, что угрозы полномасштабного вторжения российских войск в Украину нет, однако риск такого развития событий остается.

Ранее российский политик и правозащитник Лев Шлосберг выразил мнение, что Путин вряд ли пойдет на полномасштабное вторжение в Украину. По его словам, президент РФ не готов платить цену за это.