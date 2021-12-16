Портников о риске агрессии РФ против Украины: есть два варианта – плохой и еще хуже

В конфликте между Россией и Украиной есть два сценария: плохой и ухудшенный. Положительного сценария нет.

Об этом сказал в эфире телеканала OBOZREVATEL журналист и публицист Виталий Портников. По его словам, в 2022 году может быть как продолжение военного конфликта на линии разграничения, так и попытки РФ оккупировать большую часть Украины, вплоть до всей ее территории.

"Украина может быть оккупирована, если мы потерпим поражение в войне. Просто нужно готовиться к тому, чтобы подобная оккупация не состоялась", – отметил Портников.

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Он считает, что серьезная военная операция России приведет к сотням тысяч жертв, к миллионам беженцев, к разрушению украинской инфраструктуры – экономической и социальной.

"На этих руинах граждане, которые останутся в живых, построят новую Украину. Это факт. Но хотелось бы, чтобы было по-другому, чтобы до этого не довели. Именно поэтому так важны международные усилия, которые не допустят этой катастрофы", – подчеркнул журналист.

Если же большой спецоперации России по оккупации новых украинских территорий не будет, конфликт на Донбассе будет продолжаться в том виде, в каком продолжается в последние годы – с человеческими жертвами и провокациями.

"Конечно, будет и энергетическое давление России, если у нас будет холодная зима. Мы можем оказаться в стране, где на несколько дней будут выключать свет и тепло. И это тоже может оказаться серьезным ударом по украинской инфраструктуре", – допустил Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат от "Голоса" Сергей Рахманин заявил, что угрозы полномасштабного вторжения российских войск в Украину нет, однако риск такого развития событий остается.